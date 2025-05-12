Сколько дней отдохнут казахстанцы на Курбан айт

В следующем месяце в Казахстане будут отмечать праздник Курбан айт, в связи с чем казахстанцев ждет дополнительный выходной, передает NUR.KZ со ссылкой на eGov.

Согласно календарю праздничных и выходных дней на официальном сайте "Электронного правительства", в 2025 году первый день Курбан айта приходится на пятницу, 6 июня.

Когда этот праздник выпадает на субботу или воскресенье, он не переносится на следующий рабочий день, однако выпадая на будние дни, является выходным. Это значит, что в этом июне казахстанцев, помимо основных выходных, ждет еще один дополнительный день отдыха - пятница, 6 июня.

Таким образом, в июне казахстанцы будут отдыхать три дня подряд - 6, 7 и 8 июня. Понедельник, 9 июня, - рабочий день.

Календарь праздников в 2025 году. Скриншот: gov.kz

Напомним, ранее мы рассказывали, что Курбан айт – это один из самых больших мусульманских праздников. В переводе с арабского "Курбан айт" – "праздник жертвы".

Он символизирует завершение паломничества в Мекку (Хаджа) – пятого столпа ислама после шахады, молитвы, милостыни и поста. Праздник призван повысить нравственность и религиозность человека.