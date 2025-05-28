Дату начала праздника Курбан айт объявило Духовное управление мусульман Казахстана

В этом году первым днем праздника Курбан айт станет следующая пятница - 6 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на Духовное управление мусульман Казахстана.

Как сообщается на сайте ДУМК, сегодня, 28 мая, по календарю Хиджры начался месяц Зуль-Хиджа. Таким образом, День Арафат в этом году приходится на 5 июня. 6 июня - первый день праздника Курбан айт.

В исламе священные дни, ночи и месяцы определяются на основе лунного календаря. Этот календарь рассчитывается на основе смены лунной фазы. Новый месяц начинается с появлением новой луны (хилал). Лунный месяц иногда имеет 29 или 30 дней.

Для определения месяца Зуль-Хиджа луна наблюдается 29 числа месяца Зуль-Када. Если новая луна видна на закате, месяц Зуль-Хиджа считается начавшимся на следующий день. Если погода пасмурная и луна не видна, месяц Зуль-Када продлевается на 30 дней. В связи с этим, из-за появления новой луны 27 мая 2025 года, в этом году месяц Зуль-Хиджа начнется 28 мая, Арафат выпадет на 5 июня, а Курбан айт выпадет на 6 июня.

"В первые десять дней Зуль-Хиджа следует стремиться поклоняться всем сердцем и совершать больше благих и добрых дел. Ведь в хадисах говорится, что награды за благие дела, совершенные в это время, умножаются.

Пост в день Арафат является сунной. Наш Достопочтенный Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Я надеюсь на Аллаха, что пост в день Арафа, искупит грехи прошлого и настоящего года".

После молитвы Курбан айта совершение жертвоприношения обязательно для мусульманина, который может сделать это в течение трех дней. Всевышний Аллах повелевает в Священном Коране: "Посему совершай молитву своему Господу и закалывай животное" (сура "Аль-Каусар", аят 2).

Да дарует Всевышний Аллах мир нашей стране и благополучие нашему народу. Да будут приняты наши жертвы, принесенные с благими намерениями, и паломничество наших соотечественников, находящихся в великом Хадже. Аминь!" - обращаются к казахстанцам в ДУМК.

Добавим, в связи с празднованием Курбан айта казахстанцев ждет дополнительный выходной.

Когда этот праздник выпадает на субботу или воскресенье, он не переносится на следующий рабочий день, однако выпадая на будние дни, является выходным. Это значит, что в этом июне казахстанцев, помимо основных выходных, ждет еще один дополнительный день отдыха - пятница, 6 июня.

Таким образом, в июне казахстанцы будут отдыхать три дня подряд - 6, 7 и 8 июня. Понедельник, 9 июня, - рабочий день.

Ранее мы рассказывали, что Курбан айт - это один из самых больших мусульманских праздников. В переводе с арабского "Курбан айт" - "праздник жертвы".

Он символизирует завершение паломничества в Мекку (Хаджа) - пятого столпа ислама после шахады, молитвы, милостыни и поста. Праздник призван повысить нравственность и религиозность человека.

Также мы писали о том, что отдел шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана утвердил график религиозных праздников на 2025 год.