Календарь мусульманских праздников на 2025 год опубликовали в Казахстане

Отдел шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана утвердил график религиозных праздников на 2025 год, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ДУМК.

В 2025 году месяц Рамазан (Рамадан) начнется 1 марта. Кадыр тун выпадает в ночь с 26 на 27 марта.

Ораза айт (праздник разговения) мусульмане отметят 30 марта, а первый день Курбан Айт выпадает на 6 июня.

Отмечается, что начало месяцев хиджры было основано на данных международных центров астрономических исследований.

Поэтому в ДУМК предупредили казахстанцев, что точные даты религиозных праздников могут быть перенесены на один день раньше или позже из-за наступления новолуния.

Календарь мусульманских праздников на предстоящий год представлен ниже.

Календарь мусульманских праздников на 2025 год. Фото: muftyat.kz

Как сообщается на сайте ДУМК, Рамазан (или Рамадан) – девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман. Слово "рамадан" в переводе с арабского означает "палящий зной", "сжигающий", "горячий", "жаркий".

Рамазан – месяц обязательного для мусульман поста, является одним из пяти столпов ислама. В этот месяц все мусульмане держат пост в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца. В течение месяца рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. Длительность месяца составляет 30 или 29 дней и зависит от лунного календаря.

Рамазан является частью лунного календаря и началом его считается появление луны. Как известно, лунный календарь на 11 дней короче Григорианского календаря, поэтому каждый год Рамазан начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году.

Курбан-айт – это один из самых больших мусульманских праздников. В переводе с арабского Курбан-айт - "праздник жертвы". Он символизирует завершение паломничества в Мекку (Хаджа) - пятого столпа ислама после шахады, молитвы, милостыни и поста. Он призван повысить нравственность и религиозность человека.