Казахстанец, заработавший более 200 млн тенге, должен четверть денег своему сыну

Индивидуальный предприниматель из Актау задолжал сыну по алиментам 50 млн тенге - четверть своего дохода за несколько лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, суд в 2010 году взыскал с жителя Актау в пользу матери их 16-летнего сына на его содержание алименты в 1/4 со всех видов заработка и иного дохода ежемесячно, начиная с 2010 года до его совершеннолетия.

"ЧСИ в 2023 году определил задолженность отца по алиментам в 50 млн тенге, что является значительной суммой, учитывая, что он не выполнял свои обязательства с 2010 года", - рассказали в суде.

Судоисполнители установили, что должник, будучи индивидуальным предпринимателем с 2003 года (применяющий специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации), скрывал свои доходы и не выплачивал алименты, чем нарушал права сына.

По декларациям налогового органа, со 2 квартала 2010 года по 2 полугодие 2016 года, с 1 полугодия 2020 года по 2 полугодие 2022 года доход должника составил более 200 млн тенге.

Должник обжаловал постановление ЧСИ в суде.

СМАС Мангистауской области рассмотрел административное дело. Суд отметил, что расчет размера алиментов и задолженности ИП производятся, исходя из выбранного налогового режима, на основе отраженных в декларации сведений.

Суд подтвердил правильность расчетов ЧСИ задолженности по алиментам, указав на то, что алименты должны рассчитываться в соответствии с реальными доходами родителя.

Иск оставлен без удовлетворения.

"Должник, злоупотребляя правами, обжаловал это решение в апелляции и кассации, но судебный акт вступил в законную силу", - отметили в суде.

Ранее стало известно, что казахстанец не подписывал переводы супруге как алименты, и оказался в суде. Суд Астаны удовлетворил его иск о признании незаконным и отмене постановления об определении задолженности по алиментам, так как мужчиной деньги выплачивались.

А с жителя Мангистауской области взыскали алименты на содержание супруги. Она потребовала более 300 тыс. тенге ежемесячно, но суд назначил более скромную сумму. Женщина не имеет возможности работать, поскольку занимается уходом за детьми 3 и 2 лет.