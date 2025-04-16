Акмолинец скрывал свои доходы и за несколько лет задолжал миллионы

Должника по алиментам привлекли к уголовной ответственности. Казахстанец накопил долг на 3 млн тенге и 3 года не пытался его оплатить, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, по инициативе прокуратуры Зерендинского района за умышленное уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей зарегистрировали уголовное дело.

"Так, гражданин, имея реальную возможность оплачивать алименты, на протяжении 3 лет бездействовал, не принимая меры по исполнению обязательств", - отметили в прокуратуре Акмолинской области.

Задолженность составила около 3 млн тенге.

"Должник, не сделав для себя должных выводов после привлечения к административной ответственности, продолжал уклоняться от уплаты алиментов, скрывая свои реальные доходы путем неофициального трудоустройства", - уточнили в ведомстве.

Приговором суда мужчина признан виновным по ст.139 УК. Ему назначили наказание в виде привлечения к общественным работам на 300 часов.

В Жамбылской области мать 5 детей не выплачивала алименты 7 лет и накопила долг в 1,4 млн тенге. Ей пришлось передать дом в счет погашения долга. Женщина обязалась впредь исправно выплачивать алименты.

А в Шымкенте уклоняющемуся от уплаты алиментов отцу, накопившему долг в 6 млн тенге, назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Несмотря на неоднократные уведомления об уплате задолженности по алиментам, мужчина не исполнил свои обязательства.