Рекламу секс-услуг с ценами в долларах засняли жители в центре Астаны

В Астане жители сняли на видео объявление об интимных услугах и оно уже разлетелось по Казнету. Полиция проводит проверку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Видео с вызывающей рекламой на одном из LED-экранов в центре Астаны заметили жители и опубликовали в YouTube. На кадрах видно, что в объявлении указан перечень секс-услуг с указанием цен в долларах. Видео уже разлетелось по соцсетям.

Как сообщили в Управлении внутренней политики города, в ходе мониторинга социальных сетей зафиксирован факт размещения на LED-экране объявления с надписью непристойного содержания.

"Данный факт зарегистрирован, проведена проверка с участием представителей компании. Руководство пояснило, что правонарушение было совершено путем взлома Wi-Fi-сети.

Незамедлительно были приняты меры: проведена проверка, с собственником экрана проведена разъяснительная беседа, LED-экран демонтирован", - прокомментировали в управлении.

Сообщается, что материалы по данному факту направлены в правоохранительные органы для проведения досудебного расследования по признакам несанкционированного доступа и нарушения законодательства о рекламе.

В Департаменте полиции Астаны также прокомментировали ситуацию.

"Виновное лицо будет привлечено к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в полиции.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина общается якобы с сутенершей в Астане, интересуясь, есть ли девушки - женщина отвечает положительно. Публикацию прокомментировали в полиции.

В марте жители Астаны пожаловались, что реклама платного секса заполонила столичные ЖК. По их словам, на дверях подъездов появились соответствующие объявления с QR-кодами.

Также в феврале сообщалось, что в Сети появилась информация, что в Актобе администратора ночного клуба подозревают в организации притона для занятия проституцией, а в городе появился свой "список Айки".