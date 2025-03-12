Астанчане возмутились рекламой интим-услуг на дверях подъездов

Жители Астаны пожаловались, что реклама платного секса заполонила столичные ЖК. По их словам, на дверях подъездов появились соответствующие объявления с QR-кодами, передает сайт телеканала КТК.

Сервис по заказу "ночных бабочек" шокировал, прежде всего, тех жительниц Астаны, у которых есть мужья и дети.

"Кто-то должен следить за тем, чтобы не было такого распространения. Если в подъездах такое клеят, то скоро на каждой квартире будет такая наклейка. Уже как будто они ведут к такому всю молодежь! Это очень ужасно! Наш менталитет к этому еще не готов. Наверное, где-то там, в Америке, к этому спокойно относятся. А мы не готовы - и хорошо, что не готовы! - возмутилась жительница Астаны Актоты.

Сообщается, что жильцы одного из ЖК нашли видео тех, кто распространяет рекламу интим-услуг. По информации телеканала, при переходе по QR-коду пользователь попадает на страницы в соцсетях, где можно заказать данные услуги.

В полиции пока не прокомментировали произошедшее, однако о скандальных объявлениях высказались в мажилисе.

"По контенту: министерство информации - как раз то министерство, которое защищает нас от информации. Техническая часть, когда речь идет о блокировках, в руках Министерства цифрового развития и органов безопасности. Для полиции важен второй состав - вот если наступят из-за нарушения требований к контенту какие-то последствия", - заявила депутат Екатерина Смышляева.

Источник: КТК

В феврале сообщалось, что в Сети появилась информация, что в Актобе администратора ночного клуба подозревают в организации притона для занятия проституцией, а в городе появился свой "список Айки".

Отметим, что по ч.2 ст.309 УК РК организация или содержание притонов для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера, а равно сводничество с корыстной целью, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе Интернета;

4) путем пропаганды и (или) рекламы проституции, иных услуг сексуального характера в этих целях;

5) с вовлечением несовершеннолетнего в занятие проституцией, оказание иных услуг сексуального характера, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.