Павлодарец купил квартиру, но жилье вернули прежней хозяйке

Житель Павлодара купил 2-комнатную квартиру, но в итоге право владения и пользования недвижимостью осталось у прежней собственницы жилья, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 2022 году павлодерец приобрел двухкомнатную квартиру у женщины, ограниченной в возможностях (вторая группа инвалидности по общему заболеванию с 2017 года, бессрочно), состоящей на учете у психиатра с 2001 года.

Сразу после сделки продавец арендовала эту квартиру на полгода. Позже, по окончании срока аренды, покупатель уведомил ее о необходимости освободить жилье, однако она с семьей из трех человек продолжала в нем проживать.

С целью их выселения покупатель обратился в суд, указав, что является собственником квартиры.

"Ответчица с требованиями не согласилась и подала встречный иск о признании договора купли-продажи недействительным. Она пояснила, что подписала договор по просьбе племянника, не осознавая сути своих действий из-за болезни, и фактически не собиралась продавать жилье. По ее словам, договор был оформлен для прикрытия займа денежных средств между ней и третьим лицом", - отметили в суде.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска женщины.

"Основанием стало то, что судебно-психиатрическая экспертиза не подтвердила ее недееспособность, а представленные сведения о состоянии здоровья были противоречивыми. С 2019 года у женщины наблюдалось выраженное улучшение, она не была признана недееспособной, а наличие психического заболевания само по себе не является безусловным основанием для признания сделки недействительной", - уточнили в суде.

Иск покупателя был удовлетворен, ответчики выселены из квартиры. Однако женщина обжаловала судебные акты в кассационном порядке.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда указала, что продавец настаивала на мнимом характере договора купли-продажи.

Согласно договору, продавец обязана была передать имущество в собственность покупателю, а покупатель - принять его и оплатить установленную цену. При этом деньги якобы были переданы до заключения сделки, и сделка оформлялась без участия нотариуса, что не было подтверждено доказательствами.

Дополнительно заключенный договор аренды указывал на наличие между сторонами других правоотношений, что подтверждало мнимость сделки.

С учетом состояния здоровья продавца, характера отношений между сторонами и отсутствия намерения реализовать условия договора, Верховный Суд пришел к выводу о недействительности сделки.

"В связи с этим, с признанием договора купли-продажи недействительным, отсутствуют основания для выселения ответчицы, поскольку право владения и пользования имуществом принадлежит прежнему собственнику", - установил суд.

Верховный Суд отменил ранее вынесенные по делу судебные акты и принял новое решение: отказать в удовлетворении иска о выселении и признать договор купли-продажи квартиры недействительным.

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