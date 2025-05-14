Жители Караганды потеряли 850 млн тенге, купив квартиры в ЖК, который в итоге снесли

В Караганде проходит судебный процесс, пострадавшей стороной в котором выступают более 50 человек. Люди остались без денег, купив квартиры в доме, который снесли, сообщает 31 канал.

По информации телеканала, десятки граждан купили квартиры в строящемся доме. Позже оказалось, что застройщик возводит его на чужой земле, и ЖК снесли по решению суда. Сейчас директор компании под арестом, а люди остались без денег и без квартир. В суде 54 истца.

Отмечается что многие купили квартиры в ЖК "Барыс," который 2 года назад снесли из-за махинаций с землей. Тогда представитель застройщика убедил людей переоформить договоры на другой дом - ЖК "Алтын". Часть квартир там уже была выкуплена другими жильцами. Но и там стройка застыла на этапе котлована. А директора самой строительной фирмы арестовали по другому делу о мошенничестве, якобы он занял крупную сумму и не вернул.

"Есть такие люди, которые одну квартиру на трех-четырех человек продали. Оказывается, он самозахватом земли занял, и приехали представители акимата и прокуратуры объяснили нам, что земля не выкуплена, не его земля", - рассказал потерпевший Сабыр Калиев.

Общая сумма ущерба - около 850 мл тенге. Защищает подсудимого его мать - адвокат. По ее словам, сын вернул деньги своему кредитору, поэтому считает, что дело о мошенничестве завели незаконно. Также она заявила, что документы на второй ЖК в порядке, просто под землей оказались коммуникации, и много времени ушло на согласования. И, если бы Тохтарова не посадили, он бы достроил ЖК "Алтын".

"Все, что в его силах, он все делал, чтобы построить этот дом. В чем злоупотребление? И денежные средства, говорят, он растратил. А куда он растратил? У них есть данные?" - скзала адвокат подсудимого Асия Ахмедьянова.

Юристы советуют не заключать так называемые предварительные договоры, даже если у застройщика есть разрешение на сбор денег с дольщиков. Такие документы в суде силы не имеют. Также перед покупкой квартиры нужно проверить все документы застройщика - проект, госэкспертизу, уведомление ГАСКа, документы на землю, а также узнать на сайте ГАСК, нет ли строительной фирмы в списках ненадежных.

В марте текущего года сообщалось, что в Алматы около 700 человек стали жертвами мошенников, желая оформить очередь на жилье по жилищной программе и купить квартиры в элитном ЖК.

Ранее в столице рассмотрели дело по мошенничеству в особо крупном размере. По материалам суда, женщина обещала пострадавшим помощь в приобретении квартир по цене ниже рыночной стоимости в ЖК в Астане и Алматы и присвоила 38,6 млн тенге. Подсудимую приговорили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.

Также связанную с недвижимостью мошенническую схему раскрыли в Алматы. В интернете размещались объявления о сдаче в аренду квартир в элитных жилых комплексах на условиях, которые казались слишком выгодными. По подозрению в мошенничестве задержали жительницу Шымкента.