Казахстанцы отдали родственнице миллионы за "помощь с жильем по госпрограмме" и остались ни с чем

В Актобе 55 человек утверждают, что отдали миллионы тенге женщине, обещавшей им помощь с жильем по госпрограмме. Среди них - даже родственники обвиняемой в мошенничестве, передает сайт телеканала КТК.

В Актобе 55 человек стали жертвами предполагаемой мошенницы. Подсудимая обещала устроить им жилье по госпрограмме. За свои услуги брала от 350 тысяч тенге. Однако люди несли ей миллионы - в надежде получить сразу несколько квартир. Причем не только в Актобе.

Также потерпевшие активно подключали родных и знакомых. И ни у кого не возникало сомнений, что они могут оказаться в ловушке. Утверждают: безоговорочно верили, ведь многим женщина приходилась близкой родственницей.

Своих клиентов она подбадривала собственным примером: якобы таким же способом приобрела сразу две квартиры. Заселить желающих обещала в течение года. Кому-то даже показывала новостройки на выбор.

На деле все оказалось словами. Никто так и не получил ни ключей, ни своих денег. Теперь 55 потерпевших пытаются выяснить в суде, куда ушли миллионы. Считают, что у женщины есть неустановленные сообщники.

"Я договорилась на трехкомнатную квартиру в районе Батыс-2. Вознаграждение она мне сказала - миллион восемьсот.

Проходит время, она мне предлагает, что она может сделать еще квартиру в районе Сити. Я опять же даю вознаграждение, за Сити я дала ей 500 тысяч.

Она сказала, что у нее есть такая возможность, получить квартиру даже в городе Астане. Она моя родственница. Она родная золовка моей сестры", - рассказала потерпевшая Сакенай Аленова.

Источник: КТК

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы около 700 человек стали жертвами мошенников, желая оформить очередь на жилье по жилищной программе и купить квартиры в элитном ЖК.

Также и несколько жителей ВКО поверили в возможность приобрести жилье по льготной программе через "помощницу" и отдали 56 млн тенге, но квартир не дождались.

Ранее в январе актюбинцы лишились 20 млн тенге при попытке приобрести квартиры: по версии следствия, сотрудник медицинской клиники использовала доверие граждан для обмана, обещая помощь в приобретении арендной квартиры по льготному кредитованию с последующей приватизацией.