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Малые пассажирские ж/д вокзалы возродят в двух областях Казахстана

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Вокзал
Вокзал. Фото: t.me/kolikpress

Малые пассажирские железнодорожные вокзалы возродят в Акмолинской и Павлодарской областях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта.

Вокзалы по обслуживанию транзитных пассажиров, ожидающих другие поезда для пересадки и дальнейшего следования принято считать малыми. Пропускная способность таких вокзалов составляет от 20 до 200 человек в час.

"В этом году стартовала масштабная реконструкция ж/д вокзалов по всей стране. В рамках этих работ специалисты модернизируют не только самые большие и крупные вокзалы, но и малые.

Сегодня состоялась рабочая поездка министра транспорта Марата Карабаева в Акмолинскую и Павлодарскую области. Глава ведомства ознакомился с работой ряда объектов транспортной инфраструктуры двух регионов, в том числе и с железнодорожными вокзалами. В Акмолинской области модернизируют 16 пассажирских железнодорожных вокзалов, в Павлодарской - пять", - сообщили в ведомстве.

Также глава ведомства посетил вокзал Ерейментау в Акмолинской области и вокзалы Шидерты, Аксу, Калкаман и Карасора в Павлодарской области. Он ознакомился с началом ремонтных работ.

"В рамках поручения главы государства по улучшению доступности туристических локаций модернизируем 125 железнодорожных вокзалов. Возродим и малые железнодорожные вокзалы. Они станут более комфортными как для пассажиров, так и самих рабочих на вокзале.

Здесь подрядные организации проведут частичный демонтаж и обустроят новый каркас, займутся отделочными работами. Инженерные сети (водоснабжение и канализация, электрооборудование, отопление, вентиляция, сети связи) будут полностью заменены. Улучшим условия труда работников ж/д вокзалов. Для них предусмотрены отдельные комнаты отдыха", - поделился Марат Карабаев.

В начале апреля Токаев принял главы Минтранспорта и отметил необходимость создания более комфортных условий для передвижения казахстанцев и улучшения доступности туристических локаций.

Токаев также особо подчеркнул важность развития транспортно-логистической отрасли в целом, а также качественной и своевременной реализации проектов по модернизации транспортной инфраструктуры.

Ранее мы писали, что в Минтрансе начали анализ коррупционных рисков через несколько дней после выговора Токаева.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил выговор главе министерства Марату Карабаеву.

Тогда отмечалось, что Токаев потребовал принять действенные меры, направленные на решение проблем транспортно-логистической отрасли. Также он подверг критике ситуацию в транспортной сфере, модернизация которой сдерживается в результате системных проблем и неисполнения планов.

"Токаев отметил трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов, отставание от графика крупных инфраструктурных транзитных проектов", - сообщали тогда в Акорде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2248683-malye-passazhirskie-zheleznodorozhnye-vokzaly-vozrodyat-v-dvuh-oblastyah/