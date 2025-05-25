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SMS-сообщение с предложением от Минтруда получат некоторые казахстанцы

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Мужчина держит телефон в руках
Мужчина со смартфоном. Иллюстративное фото: PeopleImages / Getty Images

SMS-сообщения с информацией о возможностях трудоустройства отправить Минтруда 300 казахстанцам, находящимся в сложной жизненной ситуации, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Министерство труда и социальной защиты населения РК направит 300 казахстанцам из числа зарегистрированных безработных, находящихся в сложной жизненной ситуации, SMS-сообщения с информацией о возможностях трудоустройства.

В рамках совместной работы с Бюро национальной статистики РК гражданам из 70 городов Казахстана одномоментно с сервиса 1414 будут направлены SMS-сообщения о возможности трудоустройства в качестве переписного персонала (интервьюера) для проведения сельскохозяйственной переписи населения", - отметили в Минтруда.

Сообщается, что сельскохозяйственная перепись будет проводиться с 1 по 31 августа методом самозаполнения на специальном интернет-портале, а также с 20 сентября по 20 октября методом личного интервью с привлечением переписного персонала.

Недавно сообщалось, что по итогам первого квартала 2025 года в Казахстане насчитали 451 515 безработных граждан. Уровень безработицы составил 4,6%, что немного меньше, чем было год назад.

Мы также сравнили уровень безработицы в Казахстане и других странах мира. О том, где больше всего безработных граждан, можно узнать в нашем материале.

Сообщалось также, что Казахстан является лидером по количеству безработных в Евразийском экономическом союзе. Что это говорит о рынке труда и почему такая статистика может ввести в заблуждение - мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2248632-sms-soobshchenie-s-predlozheniem-ot-mintruda-poluchat-nekotorye-kazahstancy/