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Небольшой дождь и +27: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

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Улица в Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Синоптики прогнозируют осадки в Алматы и Астане, а в Шымкенте ожидается переменная облачность. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до +23 градусов, ночью опустится до +16 градусов. Ветер — южный, со скоростью 3,9 м/с.

В Астане также ожидается небольшой дождь. Днем температура составит около +14 градусов, ночью — до +8  градусов. Ветер усилится до 7,0 м/с.

В Шымкенте прогнозируется переменная облачность. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью — до +12 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2248362-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-na-den/

Автор: Анастасия Борисова

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Небольшой дождь и +27: какой будет погода в мегаполисах Казахстана