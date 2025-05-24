Небольшой дождь и +27: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Синоптики прогнозируют осадки в Алматы и Астане, а в Шымкенте ожидается переменная облачность. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до +23 градусов, ночью опустится до +16 градусов. Ветер — южный, со скоростью 3,9 м/с.

В Астане также ожидается небольшой дождь. Днем температура составит около +14 градусов, ночью — до +8 градусов. Ветер усилится до 7,0 м/с.

В Шымкенте прогнозируется переменная облачность. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью — до +12 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.