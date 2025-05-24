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"Убери камеру, а то хуже будет": неподобающее поведение полицейских заснял житель в Актау (видео)

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Сотрудник полиции снимает номера
Сотрудник полиции. Скриншот из видео: Lada.kz

Житель Актау рассказал об инциденте, который произошел при участии сотрудников полиции. В ДП прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Издание сообщает, что к ним в редакцию обратился житель Актау Темирлан Юргенс. Он рассказал, что 22 мая его мать и он ехали по своим делам и у стадиона "Батыр" в 34-м микрорайоне их остановили сотрудники полиции за якобы непропуск пешехода.

"Моя мама была за рулем. Нам сказали, что мы не пропустили пешехода. Но этот пешеход только подходил к полосе, когда мы проехали. В итоге они согласились, что пешеход еще даже не подошел к дороге, однако начали искать другой предлог для составления протокола. Прикопались к тому, что на автомобиле нет брызговиков, хотя наша машина Cherry Tiggo из салона, новая, и стоит на гарантии, заводом они не предусмотрены", - рассказал Темирлан Юргенс.

Сообщается, что в итоге на автоледи составили протокол по части 5 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи), по которой штраф составляет 9 830 тенге. На месте с автомобиля сняли номера.

"Они не хотели представляться, препятствовали видеосъемке, хотя я ее осуществлял в общественном месте. Как только достал камеру, они сказали: "Лучше убери камеру, а то хуже будет", "А ты кто такой", другой сотрудник сказал: "Ты третий лишний". Я его раз десять попросил представиться, они так и не назвали своих имен", - рассказал мужчина.

Темирлан Юргенс и его мать со штрафом не согласны и намерены его опротестовать. При этом больше всего их возмутило поведение стражей порядка.

В Департаменте полиции Мангистауской области изданию сообщили, что автоледи уже забрала госномера и оплатила штраф, отказавшись писать заявление на сотрудников. Тем не менее, в отношении них проведут служебное расследование с поднятием средств видеофиксации.

Ранее сообщалось, что полиция Астаны проводит проверку после публикации видео, на котором слышно, что полицейские некорректно выразились в адрес водителя.

Также в Астане на пешеходном мосту полицейские остановили велосипедиста, указав, что с транспортом сюда нельзя, однако мужчина вступил с ними в спор на повышенных тонах.

До этого в Сети появилось видео конфликта между полицейским и мужчиной с костылями. В полиции Астаны пояснили, что по жалобам прихожан, возле мечети был выявлен гражданин, мешавший свободному проходу и отвлекавший людей. В рамках проводимой работы с ним была проведена профилактическая беседа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2248374-uberi-kameru-a-to-huzhe-budet-nepodobayushchee-povedenie-policeyskih-zasnyal-zhitel-v-aktau-video/