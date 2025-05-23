"Нас заменили на иностранцев": более 400 коммунальщиков лишились работы в Астане

В компании "Астана тазалық" под сокращение попали более 400 коммунальных работников, наводивших чистоту на улицах столицы. Люди говорят, что их заменили на иностранцев, передает сайт телеканала КТК.

Больше 400 коммунальщиков лишились работы в Астане. Некоторые из них отдали делу наведения чистоты в столице значительную часть жизни - и теперь не хотят расставаться с метлами и лопатами.

По словам людей, их заменили на гастарбайтеров, которым платят намного меньше. Тем временем в коммунальном предприятии заявляют, что ни одного иностранца не трудоустроили, а уволенным рабочим выплатили двойной оклад.

Незаметный, но незаменимый труд сотен работников коммунального фронта оказался не нужен предприятию, отвечающему за чистоту в столице. Все эти люди буквально недавно получили уведомления о расторжении договоров.

Говорят, что на прежнем месте работы их все устраивало: достойная зарплата, премии, развозка и бесплатное питание. Есть и старожилы, которые проработали здесь многие годы. Некоторым до пенсии остается несколько лет, других уже отправили на заслуженный отдых.

"Я одна из самых преданных людей, которые неустанно служили на протяжении последних 15 лет. Мы возмущены тем, что наше достоинство было попрано, когда нас заменили на иностранцев", - сообщила изданию Аягоз Сайлау.

В коммунальном предприятии заявляют, что проводят плановые сокращения из-за передачи части обязанностей подрядным организациям. Все дело в том, что бюджет компании стал меньше, да и летом работы не так много, как зимой. Вместе с тем иностранцы, которыми якобы заменили прежних сотрудников, к ним отношения не имеют.

"Астана тазалық" охватывает примерно до 40% объема по санитарной очистке города. То есть мы полностью весь город не чистим, есть другие подрядные организации.

Возможно, данные сотрудники, которые упоминаются в словах наших рабочих, возможно, это были сотрудники данных субподрядных организаций.

Также у наших субподрядных организаций, возможно, были у них иностранцы. Но на сегодняшний день, я вам официально говорю, ни одного иностранца у нас не работает", - заверил заместитель генерального директора ТОО "Астана тазалық" Ерлан Калымов.

Перед рабочими компания выполнили все свои обязательства, включая выплату двойного оклада. Также всем людям предложили работу в нескольких других коммунальных организациях.

При этом в коммунальном предприятии заявляют, что, возможно, на так называемый аутсорс могут передать еще и бухгалтерский отдел, гаражно-техническое обслуживание и даже шиномонтаж.

Так в компании намерены снизить издержки и сосредоточить все силы на более качественной уборке города. Насколько Астана станет от этого чище, покажет время.

Источник: КТК

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