Казахстанку уволили после выхода в декрет

В ЗКО сотрудница ветеринарной станции судилась с работодателем и добилась восстановления на работе, а также компенсации морального вреда, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, женщина обратилась в суд с иском к Жангалинской районной ветеринарной станции о признании незаконным акта об отсутствии на работе, приказа о применении дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора, приказа о расторжении трудового договора по инициативе работодателя. А также о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда.

Решением Жангалинского районного суда Западно-Казахстанской области иск был удовлетворен частично. Так, суд признал незаконными и отменил акт об отсутствии на работе и приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора. В остальной части иска женщине было отказано.

Казахстанка, не согласившись решением суда, обжаловала его в апелляционном порядке.

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск частично, указал, что истцом было подано заявление о предоставлении ей отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

"Однако спустя почти месяц работодателем был составлен акт об отсутствии истца на работе и вынесен приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде строго выговора. В свою очередь истец с указанным актом и приказом не была ознакомлена, в связи с чем они признаны незаконными и отменены", - уточнили в суде.

Поскольку приказ об увольнении был признан незаконным и отменен, то работник подлежал восстановлению на работе с взысканием заработной платы за время вынужденного прогула.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Западно-Казахстанского областного суда решение суда первой инстанции было изменено. Приказ о расторжении трудового договора по инициативе работодателя признали незаконным и отменили, а женщину восстановили на работе на прежней должности с взысканием заработной платы за время вынужденного прогула.

Суд принял во внимание причиненный ущерб и материальное положение женщины и частично удовлетворил требование о взыскании компенсации морального вреда. В остальной части решение суда оставили без изменения.

Ранее в Костанае суд отказал в удовлетворении иска бывшего тренера о восстановлении на работе. Мужчину уволили после совершения мелкого хулиганства в кафе, а основанием расторжения трудового договора послужил этот аморальный поступок. По данным суда, порядок увольнения ДЮСШ был соблюден.

А в Кокшетау восстановили на работе незаконно уволенную сотрудницу Академии МЧС и взыскали заработную плату за время вынужденного прогула. Суд принял такое решение, так как ранее привлечение к дисциплинарной ответственности провели с нарушением законодательства.