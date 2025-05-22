Усыхание Аральского моря: несколько сел могут остаться под песком в Казахстане

Эксперты в Кызылординской области бьют тревогу, так как в регионе засолено 85% всей земли. Им приходится констатировать расширение зоны опустынивания, сообщает Седьмой канал.

По словам экспертов, в Кызылординской области засолено 85% всей земли - это миллионы гектаров почвы. Отмечается, что плодородного чернозема совсем мало, необходимый для роста растений гумус содержат меньше одного процента земель.

Сообщается, что эксперты вынуждены констатировать расширение зоны опустынивания в регионе и бьют тревогу уже не первый год. Особенно страдает приаральская местность в деревнях у берегов Арала часто случаются песчаные бури.

По данным ООН, ежегодно в атмосферу поднимается до 75 млн тонн соленой пыли. Несколько сел в трех районах рискуют оказаться засыпанными песком. Неутешительны и прогнозы синоптиков - в ближайшие годы осадков в регионе станет меньше и область столкнется с сильнейшей засухой. А это может привести к большой экологической катастрофе, считают экологи.

"Из-за усыхания Аральского моря у нас дополнительно высыхает около 2,8 млн гектаров прибрежных пустынь. Есть способы остановить распространение песка - например, посадка саксаула и других деревьев. Вопрос с населенными пунктами можно решить за счет иностранных финансовых организаций", - сообщил руководитель отдела инспекции лесного хозяйства Айбек Жолаканов.

Член общественного совета Нурбек Дауренбеков отметил, что проблема нехватки воды в регионе также обостряется.

"В регионе, расположенном в нижнем течении Сырдарьи, ежегодно в период вегетации наблюдается дефицит воды. Это напрямую влияет на сельскохозяйственную продуктивность. Сегодня мы вызвали экспертную группу для обсуждения вопроса опустынивания. Мы планируем представить предложения местным властям и депутатам парламента", - сказал он.

Добавим, что в январе текущего года в Министерстве водных ресурсов и ирригации заявили, что объем воды в Аральском море вырос на 42% и достиг 27 млрд кубометров.А в июле прошлого года президент страны Касым-Жомарт Токаев рассказал о проблемах Каспийского и Аральского морей.

Отметим, что в 2024 году стало известно, что международный Фонд спасения Арала возглавил Казахстан - председательство нашей страны в организации продлится три года.

В ноябре 2023 года Казахстан договорился с соседними странами о пополнении Аральского моря. Сообщалось, что казахстанская сторона сумела договориться о поступлении 11,1 кубокилометра воды в Туркестанскую и Кызылординскую области до 1 апреля.

Также в Минэкологии сообщили, что саксауловый лес появится на дне Аральского моря.