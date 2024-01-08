Саксауловый лес появится на дне Аральского моря в Казахстане

Миллион гектар саксаулового леса появятся на казахстанской стороне дна Аральского моря - подробности озвучили в Минэкологии, передает NUR.KZ.

Как пояснили в ведомстве, главой государства в целях улучшения экологической обстановки поставлена задача по проведению лесомелиоративных работ на осушенного дна Аральского моря до 2025 года на общей площади 1,1 млн га, путем создания саксауловых насаждений.

"Для получения максимальной приживаемости саксаула, лесомелиоративные работы проводятся на основании научных рекомендаций и рабочих проектов (основные методы механизированный посев и посадка). Ведь казахстанская часть дна Аральского моря более засоленная, чем на территории узбекской стороны", - пояснили в ведомстве.

Для создания леса на дне Аральского моря были проведены почвенные обследования на площади 753 тыс. га.

Саксаул. Иллюстративное фото: Минэкологии РК

Отмечается, что посадка на осушенном дне Арала сегодня обеспечена инфраструктурой по подготовке семян к посеву и выращиванию, также была приобретена необходимая спецтехника.

По данным Минэкологии, за три последних года было посеяно 544,5 тыс. га леса. В текущем году планируется посадить еще 275 тыс. га.

"Для быстрой адаптации и высокой приживаемости посадочного материала в ближайшее время планируется завершить строительство лесного питомника на дне Аральского моря площадью 33 га. Этот питомник будет работать, как опытная площадка для столичного РГКП "Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр", где хранится генетический банк лесных семян, в том числе и семена саксаула, который станет основной породой рукотворных лесов на дне Аральского моря",- уточнили в министерстве.

Стоит отметить, что в ноябре прошедшего года Казахстан договорился с соседними странами о пополнении Аральского моря. Сообщалось, что казахстанская сторона сумела договориться о поступлении 11,1 кубокилометра воды в Туркестанскую и Кызылординскую области до 1 апреля.