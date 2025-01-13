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Объем воды в Аральском море увеличился на 42 процента

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Аральское море
Аральское море. Фото: Oybek Ostanov/Getty Images

Объем воды в Аральском море вырос на 42% и достиг 27 млрд кубометров, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации.

В Telegram-канале министерства сообщается, что министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов обсудил с жителями Аральского района реализацию второй фазы проекта по восстановлению моря.

"По итогам первой фазы проекта по сохранению Северного Арала объем воды в море вырос на 42% и достиг 27 млрд кубометров. Соленость воды снизилась почти в четыре раза, а ежегодный объем рыболовства вырос до 8 тыс. тонн", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в 2024 году в Арал было направлено около 2,6 млрд кубометров воды, а в поливной период был направлен рекордный объем - 1 млрд кубометров воды.

"Эти цифры - результат системной работы, проведенной за последние два года. Мы достигли взаимопонимания с соседними странами в вопросах экономии и справедливого распределения водных ресурсов в трансграничных реках, предприняли конкретные шаги. Мы будем продолжать переговоры и приложим все усилия для поддержания стабильного уровня важных водохранилищ", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Отметим, что в 2024 году стало известно, что международный Фонд спасения Арала возглавил Казахстан - председательство нашей страны в организации продлится три года.

В ноябре 2023 года Казахстан договорился с соседними странами о пополнении Аральского моря. Сообщалось, что казахстанская сторона сумела договориться о поступлении 11,1 кубокилометра воды в Туркестанскую и Кызылординскую области до 1 апреля.

Также в Минэкологии сообщили, что саксауловый лес появится на дне Аральского моря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210939-obem-vody-v-aralskom-more-uvelichilsya-na-42-procenta/

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