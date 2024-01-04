Казахстан возглавил Международный Фонд спасения Арала

Международный Фонд спасения Арала возглавил Казахстан - председательство нашей страны в организации продлится три года, сообщает телеканала 24.KZ.

На этот же срок президентом Фонда избран Касым-Жомарт Токаев.

Отмечается, ранее министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов заявил, что совместно со Всемирным банком планируется начать вторую фазу проекта по сохранению Северного Аральского моря.

Глава министерства считает, что задача выполнима только при консолидации усилий всех стран-участниц Фонда.

На официальном сайте Фонда говорится, что за последние полвека объем Аральского моря уменьшился почти в 10 раз, и четвертое в мире по величине море разделилось на несколько условно самостоятельных водоемов.

В силу глобальных климатических явлений, влиянием засушливого и маловодного периода наблюдается дальнейшая регрессия водных объектов Аральского моря, которое определяет увеличение концентрации мелкодисперсной соли при соле-пылевых бурях.

В Аральском море накопились миллиарды тонн ядовитых солей, которые попали сюда вместе с водой после промывки полей. По оценкам экспертов на осушенном дне Аральского моря находится порядка 107-114 млрд. тонн соли. Это обстоятельство, а также гибель почти всех нерестилищ, привело к катастрофическому сокращению рыбного поголовья, насчитывавшего порядка 200 видов. Тем самым был нанесен сокрушительный удар по местной рыбной промышленности.