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Алматинцев предупредили о сильных дождях и подтоплениях в ближайшие дни

Опубликовано:

Дождь
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий в Алматы и Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Сильные осадки, дождь, ожидаются 23-24 мая в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территориях Алматы.

В связи с этим ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. В связи с этим возможны разливы и подтопления отдельных участков.

Ранее синоптики предупредили, что циклон и связанные с ним фронтальные разделы будут оказывать свое влияние на большую часть Казахстана, сохраняя дожди, грозы, и высокую температуру воздуха 22-23 мая.

А с 24 мая на территорию страны начнет вторгаться северный антициклон.

С его приходом дожди еще сохранятся, но антициклон обусловит существенное понижение температуры воздуха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247864-almatincev-predupredili-o-silnyh-dozhdyah-i-podtopleniyah-v-blizhayshie-dni/