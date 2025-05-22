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Дождь и жару до 37 градусов обещают жителям мегаполисов Казахстана в четверг

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Дети у фонтанов
Фонтан. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В четверг, 22 мая, в Астане обещают дождь, а жителей Алматы и Шымкента предупреждают о сильной жаре. Такой прогноз погоды приводится на сайте "Казгидромета", передает NUR.KZ.

В Алматы сегодня осадков не будет. Днем термометры покажут +30+32 градуса, ночью температура воздуха снизится до +16+18 градусов. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

В Астане, по прогнозам синоптиков, сегодня ожидается дождь. Температура воздуха в столице днем составит +23+25 градусов, ночью похолодает до +11+13 градусов. Скорость ветра ожидается на уровне 9-14 м/с.

В Шымкенте обещают солнечную погоду без осадков. Синоптики предупреждают горожан о сильной жаре - днем в третьем мегаполисе ожидается до +35+37 градусов, ночью температура снизится до +18+20 градусов. Скорость ветра - 8-13 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247528-dozhd-i-zharu-do-37-gradusov-obeshchayut-zhitelyam-megapolisov-kazahstana-v-chetverg/