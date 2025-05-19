Авто столкнулось со стадом сайгаков в Карагандинской области: есть пострадавший

В минувшую субботу в Карагандинской области автомобиль столкнулся со стадом сайгаков. В результате пострадал пассажир авто, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

ДТП произошло в 03:00 на 1395-м километре автодороги республиканского значения "Астана - Караганда (с обходом) - Алматы", вблизи поселка Ошаганды Карагандинской области.

"Автомобиль марки "ВАЗ", следовавший в направлении Темиртау, совершил наезд на стадо сайгаков. В результате пострадал пассажир, который был доставлен в районную больницу", - рассказали в нацкомпании.

Отмечается, что проезжая часть на этом участке была сухой, чистой и с ровным покрытием. Ограничений движения на момент ДТП не было.

Вдоль дороги установлены защитные сетки, препятствующие выходу животных на проезжую часть.

"По предварительным данным, в результате массового перемещения табуна сайгаков произошло повреждение одного из участков ограждения, что позволило животным выйти на автодорогу", - пояснили в "КазАвтоЖоле".

Сейчас ведутся восстановительные работы и дополнительное обследование других участков трассы.

"Несмотря на принимаемые меры по обеспечению безопасности, водителям следует проявлять особую внимательность в темное время суток и строго соблюдать скоростной режим. Необходимо учитывать возможность выхода на проезжую часть как диких животных, так и домашнего скота", - обратились к водителям в компании.

Напомним, в прошлом году в Павлодарской области произошло ДТП с участием табуна лошадей. Автомобиль Lada Largus столкнулся с шестью животными, которые бесхозно паслись на трассе. После этого водители других машин совершили наезд на скот, который лежал на проезжей части.

Мы также рассказывали, что в Жанаозене семья с трехмесячным грудным ребенком попала в ДТП после того, как на дорогу выбежала лошадь. Пострадавшие потребовали наказать владельца животного.