5 змей обнаружили в одном из домов в Алматинской области

В одном из сельских домов в Талгарском районе Алматинской области спасатели поймали 5 змей, а потом выпустили их вдали от населенного пункта, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, о находке пресмыкающихся на территории своего дома на пульт "112" сообщил хозяин одного из частных жилых домов, расположенных в селе Бесагаш Талгарского района Алматинской области.

Спасатели при помощи приспособления "змеелов" поймали 5 рептилий и выпустили их в безопасном месте, вдали от населенного пункта.

МЧС рекомендует при обнаружении змеи вывести из помещения людей, запереть пресмыкающихся и вызвать спасателей. Самостоятельная попытка поймать змею может обернуться бедой.

Ранее спасатели отловили двухметровую змею на территории частного жилого дома в Талгаре (Алматинская область). Потом пресмыкающееся выпустили в безопасное место.

В Таразе на пульт "112" поступило сообщение о змее, замеченной в одном из жилых домов по улице Бостандык. Оперативно прибывшие спасатели с помощью специального инструмента поймали ее и вывезли за пределы населенного пункта.

В Шымкенте в этом году наблюдается нашествие змей. С наступлением жары они стали частыми гостями в домах и дворах горожан. За этот год спасатели уже 25 раз выезжали на вызовы по отлову. В результате укуса змеи уже пострадал ребенок.