Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

5 змей обнаружили в одном из домов в Алматинской области

Опубликовано:

Ловля змеи с помощью приспособления "змеелов"
Спасатель ловит змею. Фото: t.me/qr_tjm/

В одном из сельских домов в Талгарском районе Алматинской области спасатели поймали 5 змей, а потом выпустили их вдали от населенного пункта, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, о находке пресмыкающихся на территории своего дома на пульт "112" сообщил хозяин одного из частных жилых домов, расположенных в селе Бесагаш Талгарского района Алматинской области.

Спасатели при помощи приспособления "змеелов" поймали 5 рептилий и выпустили их в безопасном месте, вдали от населенного пункта.

МЧС рекомендует при обнаружении змеи вывести из помещения людей, запереть пресмыкающихся и вызвать спасателей. Самостоятельная попытка поймать змею может обернуться бедой.

Ранее спасатели отловили двухметровую змею на территории частного жилого дома в Талгаре (Алматинская область). Потом пресмыкающееся выпустили в безопасное место.

В Таразе на пульт "112" поступило сообщение о змее, замеченной в одном из жилых домов по улице Бостандык. Оперативно прибывшие спасатели с помощью специального инструмента поймали ее и вывезли за пределы населенного пункта.

В Шымкенте в этом году наблюдается нашествие змей. С наступлением жары они стали частыми гостями в домах и дворах горожан. За этот год спасатели уже 25 раз выезжали на вызовы по отлову. В результате укуса змеи уже пострадал ребенок.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247804-5-zmey-obnaruzhili-v-odnom-iz-domov-v-almatinskoy-oblasti/