5 змей обнаружили в одном из домов в Алматинской области
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В одном из сельских домов в Талгарском районе Алматинской области спасатели поймали 5 змей, а потом выпустили их вдали от населенного пункта, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, о находке пресмыкающихся на территории своего дома на пульт "112" сообщил хозяин одного из частных жилых домов, расположенных в селе Бесагаш Талгарского района Алматинской области.
Спасатели при помощи приспособления "змеелов" поймали 5 рептилий и выпустили их в безопасном месте, вдали от населенного пункта.
МЧС рекомендует при обнаружении змеи вывести из помещения людей, запереть пресмыкающихся и вызвать спасателей. Самостоятельная попытка поймать змею может обернуться бедой.
Ранее спасатели отловили двухметровую змею на территории частного жилого дома в Талгаре (Алматинская область). Потом пресмыкающееся выпустили в безопасное место.
В Таразе на пульт "112" поступило сообщение о змее, замеченной в одном из жилых домов по улице Бостандык. Оперативно прибывшие спасатели с помощью специального инструмента поймали ее и вывезли за пределы населенного пункта.
В Шымкенте в этом году наблюдается нашествие змей. С наступлением жары они стали частыми гостями в домах и дворах горожан. За этот год спасатели уже 25 раз выезжали на вызовы по отлову. В результате укуса змеи уже пострадал ребенок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247804-5-zmey-obnaruzhili-v-odnom-iz-domov-v-almatinskoy-oblasti/