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Нашествие змей в Шымкенте: пострадал ребенок (видео)

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Змея лежит в траве
Змея. Иллюстративное фото: Tom Kruissink / Getty Images

В Шымкенте - нашествие змей. С наступлением жары они стали частыми гостями в домах и дворах горожан. За этот год спасатели уже 25 раз выезжали на вызовы по отлову змей, передает Otyrar.kz.

Как сообщает издание, в прошлом году за такой же период зафиксировали 16 подобных случаев.

Сейчас змей в Шымкенте можно встретить не только на приусадебных участках, но и в самых неожиданных местах - в гаражах, подсобках и даже автомобилях.

"При обнаружении змеи нужно вывести из помещения людей, запереть его и вызвать спасателей. Мы отлавливаем змею и отпускаем ее подальше от населенных пунктов", - дал совет руководитель спасательного подразделения ОСО ДЧС Шымкента Рахымжан Бекенбаев.

Чаще всего шымкентцы сталкиваются с неядовитыми видами змей. Но на территории страны распространены и гадюки, укус этих змей - это серьезная угроза для жизни. В этом году пострадал ребенок. Его уже выписали из больницы.

Яд гадюки разрушает сосуды, нарушает свертываемость крови, вызывает сильный отек и некроз тканей. Промедление с медицинской помощью может стоить человеку жизни.

"У нас в центре имеется сыворотка от укуса змеи, и мы в экстренном порядке делаем вакцину, если больной тяжелый. Если не обратиться за своевременной помощью, может быть и летальный случай", - отметила главный врач центра гипербарической оксигенации Мадина Ермаханбетова.

Если после укуса змеи вы заметили покраснение, отечность, жжение, онемение конечностей, судороги или повышенное пото- и слюноотделение - немедленно обращайтесь в больницу.

Сразу после укуса пострадавшему важно обеспечить покой. Поврежденную конечность нужно обездвижить, продезинфицировать рану и наложить стерильную повязку. И как можно быстрее доставить человека в медучреждение.

Специалисты подчеркивают, что змеи редко нападают первыми. Они кусают, когда человек наступает на них или случайно потревожит. Поэтому при встрече со змеей лучше спокойно отойти на безопасное расстояние.

Напомним, в апреле стало известно, что ядовитые змеи пугают жителей Шымкента. Они свободно заползают в сараи, подворья и даже дома. Змей начали замечать не только на окраинах, но и в центральных районах города.

А жительница города Алатау в Алматинской области обнаружила в собственном доме сразу двух змей, после чего вызвала спасателей. Сотрудники МЧС при помощи специального приспособления поймали их и выпустили вдали от населенного пункта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243970-nashestvie-zmey-v-shymkente-postradal-rebenok-video/