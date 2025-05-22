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Школьнику, набравшему 140 баллов на ЕНТ, подарили квартиру

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Ключи от квартиры в новом доме
Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: alfexe / Getty Images

Выпускник из Туркестанской области Жәнібек Әбілхан набрал максимальные 140 баллов на ЕНТ - в образовательном центре ему вручили сертификат на квартиру, передает NUR.KZ.

Напомним, вчера сообщалось, что выпускник школы Жәнібек Әбілхан набрал максимальные 140 баллов на ЕНТ, выбрав на экзамене комбинацию предметов "Математика-Информатика".

В образовательном центре, где школьник проходил подготовку, заявили, что подарят ему квартиру. Сегодня в Instagram-аккаунте центра вышла новая публикация, в которой сообщается, что Жәнібек Әбілхан получил сертификат на квартиру.

Напомним, ранее в прошлом, 2024 году, впервые с 2021 года выпускник набрал максимальные баллы на ЕНТ. На шестой неделе проведения ЕНТ, в городе Есик Алматинской области абитуриент Жаннур Енсебек набрал максимальные 140 баллов, сдав ЕНТ по профилю "Математика - Информатика".

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек лично поздравил выпускника, глава региона Марат наградил его благодарственным письмом и сертификатом на 500 000 тенге, а образовательный центр подарил ему автомобиль.

Добавим по экзаменам в этом году - основной этап ЕНТ стартовал в Казахстане 16 мая. Для участия в тестировании подали заявления около 216 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято около 399 тыс. заявлений. Из них 75% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 25% - на русском, 266 человек - на английском языке.

До этого абитуриентам рассказали о том, как будет проходить основное ЕНТ в этом году.

В Наццентре также сообщили, что стоимость одной попытки участия в ЕНТ составляет 5 640 тенге. Кроме того, можно сдать тестирование 2 раза и оба сертификата будут действительны. С наилучшим результатом абитуриентам можно принять участие в конкурсе на присуждение образовательного гранта.

Также мы писали подробный материал об особенностях сдачи ЕНТ в 2025 году, прочитать его можно по данной ссылке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247783-shkolniku-nabravshemu-140-ballov-na-ent-podarili-kvartiru/