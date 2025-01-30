До мая закрывают один из пунктов пропуска на границе Казахстана с Узбекистаном

Пункта пропуска "Тажен" на границе Казахстана и Узбекистана в период проведения реконструкции закрывают на 3 месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет госдоходов.

Временно приостанавливается пересечение через пункт пропуска "Тажен".

"На таможенных постах, расположенных на внешней границе ЕАЭС, продолжается полномасштабная модернизация 9 автомобильных пунктов пропуска на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном.

По согласованию с узбекской стороной (через обмен нотами), для обеспечения безопасности пересечения физическими лицами пункта пропуска "Тажен", в период проведения реконструкции поста с 1 февраля 2025 года на 3 месяца временно приостанавливается пересечение физических лиц, а также проезд легкового автотранспорта, автобусов и грузового транспорта до 3,5 тонн через пункты пропуска "Тажен" (РК) – "Даут Ата" (РУ)", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, перераспределение потока людей и транспорта будет производиться через следующие пункты пропуска:

пункты пропуска "Б.Конысбаева" (РК) - "Яллама" (РУ) (физические лица, легковые автотранспортные средства, автобусы и грузовые АТС с грузоподъемностью до 3,5 тонн);

пункты пропуска "Капланбек" (РК) - "Зангиота" (РУ) (физические лица, легковые автотранспортные средства, автобусы);

пункты пропуска "Сырдарья" (РК) – "Малик" (РУ), "Целинный" (РК) – "Ок Олтин" (РУ) (легковые автотранспортные средства, физические лица);

железнодорожные пункты пропуска "Бейнеу" (РК) – "Каракалпакия" (РУ) (перемещение физических лиц железнодорожным транспортом).

Пост "Тажен", согласно информации на сайте КГД, является крупнейшим международным пунктом пропуска многостороннего грузопассажирского и автомобильного сообщения расположенной на внешней границе Евразийского экономического союза с Республикой Узбекистан, обеспечивая транзит грузов не только по Казахстану, но и в страны Евразийского экономического Союза и Евросоюза, в том числе и в рамках реализации международного проекта "Экономический пояс Великого шелкового пути".

Напомним, до этого автомобильные пункты пропуска закрывали на границе Казахстана с Китаем.

Ранее в КГД рассказали, как долго продлится ремонт на пунктах пропуска на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Сообщалось, что ремонт в 2024 году проводился на 9 автомобильных пунктах пропуска.