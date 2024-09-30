Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем закроют на несколько дней

Опубликовано:

Пункт пропуска на границе
Пункт пропуска. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

С 1 по 3 октября пропуск людей, транспорта и грузов через автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.

На сайте Комитета государственных доходов опубликована информация о графике работы автомобильных пунктов пропусков между Казахстаном и Китаев с 1 по 3 октября текущего года.

"В связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики, с 1 по 3 октября 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме", - сказано в сообщении.

КГД просит перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.

В июне текущего года пограничные пункты пропуска между Казахстаном и Китаем не работали из-за праздника "Дуань У" - праздника драконьих лодок в КНР.

Ранее в КГД рассказали, как долго продлится ремонт на пунктах пропуска на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Сообщалось, что ремонт в 2024 году проводился на 9 автомобильных пунктах пропуска:

  • на границе с Узбекистаном (4) - "Капланбек", "Казугурт", "Атамекен" и "Тажен";
  • на границе с Китаем (4) - "Достык - автомобильный", "Калжат", "Майкапчагай" и "Бахты";
  • на границе с Туркменистаном (1) - "Темир-баба".

По информации на официальном сайте КНБ РК, на казахстанско-китайской границе функционируют 2 железнодорожных пункта пропуска - "Достык" и "Алтынколь", а также 3 автомобильных - "Нур Жолы", "Достык", "Бахты".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167761-avtomobilnye-punkty-propuska-na-granice-kazahstana-s-kitaem-zakroyut-na-neskolko-dney/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie