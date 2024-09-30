Автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем закроют на несколько дней

С 1 по 3 октября пропуск людей, транспорта и грузов через автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.

На сайте Комитета государственных доходов опубликована информация о графике работы автомобильных пунктов пропусков между Казахстаном и Китаев с 1 по 3 октября текущего года.

"В связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики, с 1 по 3 октября 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме", - сказано в сообщении.

КГД просит перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.

В июне текущего года пограничные пункты пропуска между Казахстаном и Китаем не работали из-за праздника "Дуань У" - праздника драконьих лодок в КНР.

Ранее в КГД рассказали, как долго продлится ремонт на пунктах пропуска на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Сообщалось, что ремонт в 2024 году проводился на 9 автомобильных пунктах пропуска:

на границе с Узбекистаном (4) - "Капланбек", "Казугурт", "Атамекен" и "Тажен";

на границе с Китаем (4) - "Достык - автомобильный", "Калжат", "Майкапчагай" и "Бахты";

на границе с Туркменистаном (1) - "Темир-баба".

По информации на официальном сайте КНБ РК, на казахстанско-китайской границе функционируют 2 железнодорожных пункта пропуска - "Достык" и "Алтынколь", а также 3 автомобильных - "Нур Жолы", "Достык", "Бахты".