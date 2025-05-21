Проходной балл ЕНТ для одной из специальностей предлагают повысить в Казахстане

Депутат мажилиса Ирина Смирнова в своем запросе предложила повысить пороговый балл ЕНТ для поступления в вуз, но именно на педагогические факультеты, передает корреспондент NUR.KZ.

По мнению депутата Ирины Смирновой, поступать на педагогический должны только те, кто действительно хотел бы преподавать.

"Мы сталкиваемся с тревожной тенденцией снижения требований к будущим педагогам. Согласно списку поступивших на образовательные гранты на 2024 - 2025 учебный год, минимальный балл по специальности "Педагогика и психология" составил всего 81 балл, а по направлению "Дошкольное обучение и воспитание" - 75 баллов.

При этом на такие востребованные направления, как "Юриспруденция", "Право", "Журналистика и репортерское дело", минимальные баллы поступивших на грант в те же годы начинались от 115 баллов. Мы убеждены, что обучаться на будущих педагогов должны в первую очередь те, кто искренне хочет учить и воспитывать детей, а не те, кто выбирает профессию по остаточному принципу, лишь бы получить грант", - заявил депутат.

Она добавила, что для поступающих на педагогический фракция НПК предлагает установить единый минимальный проходной балл.

"Это позволит привлечь действительно мотивированных, самых сильных кандидатов. Для усиления мотивации мы предлагаем ввести механизм распределения лучших выпускников - тех, кто окончил обучение на "отлично", с возможностью выбора места работы.

Сегодня же выпускники зачастую вынуждены самостоятельно искать работу, сталкиваясь с требованиями по стажу и результатам аттестаций, что для начинающего специалиста становится серьезным препятствием", - добавила Ирина Смирнова.

Напомним, 16 мая в Казахстане начался основной этап ЕНТ. Об особенностях экзамена тогда рассказали в Министерстве науки и высшего образования РК.

Также сообщалось, что Национальный центр тестирования Казахстана обратился к абитуриентам в связи с изменениями дат проведения ЕНТ.

До этого абитуриентам рассказали о том, как будет проходить основное ЕНТ в этом году. В Наццентре отметили, что стоимость одной попытки участия в ЕНТ составляет 5 640 тенге. Кроме того, можно сдать тестирование 2 раза и оба сертификата будут действительны. С наилучшим результатом абитуриентам можно принять участие в конкурсе на присуждение образовательного гранта.