Казахстанцы жалуются на рост цен на такси в праздники и непогоду: депутат предложил снизить тарифы

На заседании мажилиса депутат Мархабат Жайымбетов предложил снизить процент, который забирают себе агрегаторы такси, повышая цену поездки для казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

"В настоящее время цифровые платформы такси берут комиссию от 16%, а таксопарки добавляют еще 2–4%. По сути, большая часть дохода уходит на комиссионные, и говорить о том, что водители зарабатывают большие деньги, нельзя. (…)

Граждане жалуются на необоснованный рост тарифов на такси - особенно в праздничные дни или при резком изменении погодных условий, когда цены взлетают моментально", - заявил депутат Мархабат Жайымбетов.

Он добавил, что иностранные цифровые платформы ежегодно выводят из экономики десятки миллиардов тенге, не инвестируя в нее и не развивая инфраструктуру – депутат считает, что это угроза национальной и экономической безопасности страны.

В связи с этим он предложил:

оказать поддержку в создании казахстанских цифровых приложений;

ввести ценовое регулирование комиссий крупных агрегаторов такси, снизив их уровень до 3–5%, с целью устранения постоянной монополизации рынка;

провести регулирование динамического ценообразования, используемого агрегаторами такси, гражданской авиации и ЖД-перевозок, с учетом того, что их основные расходы остаются стабильными, а меняется только спрос на монопольные услуги.

Напомним, ранее сообщалось, что в поправках к проекту Налогового кодекса, представленных на рассмотрение в мажилис, для таксистов предусмотрен льготный режим налогообложения.

В феврале на заседании сената представитель Генпрокуратуры заявил, что в Казахстане нужно ужесточить требования к перевозчикам, а также создать реестр таксистов.

В конце прошло года писали, что такси является альтернативным решением между общественным транспортом и личным авто. А стоимость такой услуги растет вместе с инфляцией и прочими факторами.