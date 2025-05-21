"Говядина стала в разы дороже конины": депутат возмутился большим объемом экспорта мяса

Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в своем депутатском запросе возмутился тем, что большое количество говядины "ушло" на экспорт, из-за чего выросла его цена, передает NUR.KZ.

"В недавнем прошлом правительство открыло границы для экспорта мяса в близлежащие страны. Однако правительство предварительно не предусмотрело мер по недопущению дефицита данного продукта в стране, не учло роста цен на ГСМ и дорогостоящие расходы запасной части на сельхозтехнику", - сообщил Магеррам Магеррамов.

По его словам, поголовье, которое ушло на экспорт, можно будет восстановить на внутреннем рынке только через три года.

"Ввиду экспорта в таких огромных масштабах мяса говядины, в стране существенно сократилось количество данного продукта. Соответственно, производители, а в последующем и рынки, стали завышать цену. В Казахстане мясо конины всегда было гораздо дороже говядины. Однако из-за всей этой ситуации говядина стала в разы дороже конины", - отметил депутат.

Он добавил, что правительство не подготовило рынок к экспорту мяса, в результате чего пострадали казахстанцы.

"Так принятые правительством правила субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства позволяют пользоваться поддержкой государства и развиваться лишь крупным субъектом агропромышленного сектора.

Такая же ситуация имела место быть и по вопросу субсидированных кормов. Также по государственной программе в 2024 году удельный вес выделенных средств был направлен только на переработку. Однако перерабатывать по причинам, указанным выше, нечего", - говорит Магеррамов.

Мажилисмен отметил, что, по его мнению, выделенные средства необходимо направить не на переработку, а на разведение животноводства. Кроме того, в стране ощущается острая нехватка убойных площадок, что усложняет развитие региональных секторов сельского хозяйства.

"По мнению фракции Народной партии Казахстана, правительству следует в орбиту своего внимания взять и малые крестьянские фермерские хозяйства для создания широкой конкурентной среды в сельском хозяйстве, что в конечном итоге положительно скажется на состоянии рынка в целом.

Сегодня правительство должно создать все условия для развития сельхозтоваропроизводителей по восполнению вывезенного поголовья", - зачитал в своем запросе депутат.

Он предложил выделенные по госпрограмме средства направить на разведение животноводства и строительство убойных площадок, а также в перечень товаров на портале госзакупок наряду с мясом говядины включить конину для стабилизации цен на говядину.

Напомним, ранее казахстанцы, живущие в южных регионах страны, пожаловалось на сильное подорожание мяса, и это притом, что Казахстан является экспортером говядины в соседние страны.

Также ранее мы рассказывали о том, что в целом население Казахстана стало чаще есть мясо: потребление выросло на 2,4% за год. Правда, расходы увеличились еще больше – сразу на 12,6%.

А в феврале глава Минсельхоза объяснял, почему мясо так сильно выросло в цене.