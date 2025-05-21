Жару обещают в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 21 мая, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают жаркую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, но осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 27 градусов, а ночью опустится до 9 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью температура снизится до 12 градусов. Скорость ветра – 7,7 м/с.

В Шымкенте сегодня обещают жаркую погоду без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 34 градусов, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,6 м/с.