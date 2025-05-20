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Шквал, дожди и грозы: штормовое предупреждение объявили в регионах Казахстана

Опубликовано:

Люди переходят дорогу в дождь
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики в ряде регинов Казахстана на 21 мая объявили штормовое предупреждение - ожидаются дожди и грозы, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра, 21 мая, в Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере, юге ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с.

На юге, востоке области Жетісу сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Грозу завтра обещают и в Павлодарской области. Ветер юго-западный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

21 мая на юге, востоке, в центре области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

А в Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, южный днем на севере области порывы 15 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

21 мая днем на западе Кызылординской области будет гроза, в центре области пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра ночью и утром на севере области Абай ожидается туман. На северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Туман завтра прогнозируют и на севере, востоке Восточно-Казахстанской области. На юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность.

21 мая днем на севере, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-18 м/с. На западе, юге области сохранится высокая, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. На севере области ожидается высокая пожарная опасность.

Аналогичная погода завтра будет и в Западно-Казахстанской области.

21 мая на севере, юге Жамбылской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра утром и днем на севере, востоке Костанайской области будет гроза, град, шквал. Ветер юго-западный ночью на севере, западе, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке области порывы 23 м/с. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области завтра ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Грозу завтра обещают и в Атырауской области. На востоке ожидается высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247069-shkval-dozhdi-i-grozy-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-regionah-kazahstana/