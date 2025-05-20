"Заводят людей в тупик": глава Минпросвещения высказался об учебниках в Казахстане

Глава Минпросвещения Гани Бейсембаев на брифинге в кабмине ответил на критику относительно качества казахстанских учебников, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе брифинга журналисты заявили главе Министерства просвещения, что некоторые школьные задачи и упражнения заводят в тупик даже людей с высшим образованием. Они поинтересовались, будут ли кардинально менять учебники в стране.

"Уже принят новый стандарт, который будет внедрен в 2026 году. Было много нареканий на некоторые учебники. Мы проводили полный анализ и выявили: примерно были претензии на 26 учебников из 600 наименований, из них подтвердились (жалобы - прим.) только в 11 учебниках. В основном это повторяющиеся предметы: география, казахский язык и литература, русский язык и литература. В основном три предмета, и частично - в начальных классах математика.

Все это сейчас учтено при формировании новой учебной программы. И при подготовке учебников тоже будут именно эти моменты учтены. Поэтому в основном приведены те замечания и ошибки, которые были допущены в предыдущие годы", - сказал Гани Бейсембаев.

Сегодня сообщалось, что на брифинге в правительстве, в связи с недавним делом о подозрении в совращении несовершеннолетней "учителем" музыки, обсуждалось, введут ли в школах Казахстана уроки сексуального воспитания.

Ранее министр просвещения на заседании коллегии ведомства отметил низкое качество подготовки педагогов в Казахстане и необходимость пересмотреть образовательные программы.

А вице-президент национальной Академии образования Минпросвещения Руслан Каратабанов в кулуарах коллегии ведомства рассказал, каких изменений ожидать школьникам страны в 2026 году.