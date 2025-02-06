Что изменится в казахстанских школах в 2026 году, рассказали в Минпросвещения

Вице-президент национальной Академии образования Минпросвещения Руслан Каратабанов в кулуарах коллегии ведомства рассказал, каких изменений ожидать школьникам страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Руслан Каратабанов сообщил, что новый образовательный стандарт, который войдет в оборот в 2026 году, учитывает требования времени. Например, развитие искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект является одним из ключевых факторов мирового развития и игнорировать его невозможно… На уровне инструмента мы должны обучать детей его использованию. Поэтому в каждый предмет интегрированы виды работ, связанные с применением различных технологий на базе искусственного интеллекта. Например, в биологии, химии и физике - виртуальные лаборатории, в языках - приложения для общения и ведения диалогов, в географии - информационные системы", - сообщил спикер.

Он же рассказал, что выйдут обновленные учебники в Казахстане.

"Они будут с современной ономастикой, современной топонимикой, современными названиями и реалиями. В этом отношении, думаю, оснований для беспокойства нет", - подчеркнул Каратабанов.

Еще одна предлагаемая новелла - объединение предметов. Журналисты попросили рассказать, как это будет выглядеть.

"Если химия, физика, биология могут объединяться в предмет естествознания, всемирная история и основа права могут объединяться в социальной науке, алгебра и геометрия могут объединяться в предмет математики", - пояснил Руслан Каратабанов.

Напомним, в конце прошлого года на заседании мажилиса депутат Магеррам Магеррамов предложил регламентировать использование искусственного интеллекта школьниками - в частности, популярный ChatGPT.

"Как мы все понимаем, такой подход к обучению сводит к нулю способность критически мыслить, резко негативно сказывается на получаемых знаниях и приводит к сложностям в принятии важных решений самостоятельно. Такими темпами мы рискуем потерять огромный интеллектуальный потенциал страны. Мы формируем поколение, которое не будет способно оперативно реагировать и решать сложные задачи, которые встанут на их жизненном пути", - заявил тогда депутат Магеррам Магеррамов.

Отмечалось, Европарламент недавно принял закон, ограничивающий использование ИИ. В Австралии и отдельных штатах США также приняты законы, предусматривающие возрастные ограничения в использовании социальных сетей.

Отметим также, что еще в мае этого года в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК появился новый комитет - Комитет искусственного интеллекта. В числе его функций: формирование и осуществление государственной политики в сфере искусственного интеллекта; обеспечение реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта; выработка и реализация нормативного правового регулирования в области развития технологий искусственного интеллекта и др.

При этом сам президент Касым-Жомарт Токаев, в ходе посещения Международного центра ИИ AlemAI, высказался об угрозах искусственного интеллекта.