Глава Минпросвещения раскритиковал подготовку учителей в Казахстане

Министр просвещения на заседании коллегии ведомства отметил низкое качество подготовки педагогов в Казахстане и необходимость пересмотреть образовательные программы, передает МИА "Казинформ".

На заседании коллегии ведомства министр Гани Бейсембаев отметил, что в обществе часто звучит критика уровня знаний педагогов, и, по его словам, "иногда небезосновательно". В пример он привел результаты оценки знаний педагогов.

"Согласно результатам оценки знаний педагогов, уровень подготовки выпускников вузов существенно варьируется как между регионами, так и внутри них. Из 7 653 выпускников только 45% смогли преодолеть порог в 50%", - сказал министр.

Он добавил, что в рамках проекта "Целевые школы" были выявлены слабые показатели педагогов, обучающих по биологии, информатике, английскому и казахскому языкам, что требует немедленного пересмотра образовательных программ учебных заведений, ведущих подготовку специалистов педагогического профиля.

"Поручаю кардинально пересмотреть программы курсов повышения квалификации совместно с педагогическими вузами. Они должны быть адаптированы к индивидуальным запросам педагогов", - сказал Гани Бейсембаев.

Напомним, в мае 2023 года глава Минпросвещения Гани Бейсембаев рассказал, на чем будут делать акцент при пересмотре процедуры аттестации учителей.

Осенью 2024 года депутат Даулет Мукаев озвучил критику в адрес отдельных казахстанских учителей, а также предложил ввести единый стандарт школьных учебников.

А в декабре в Минпросвещения попросили не умалчивать о грубо разговаривающих с детьми учителях. "Если вам известны факты, вам нужно обратиться в соответствующие уполномоченные органы. Есть комиссия по этике и с такими коллегам, которые нарушают этические нормы, и позволяют грубость, мы должны прощаться. И не в сфере образования должна такая работа проводиться, а во всех сферах. Времена изменились, требования людей изменились. И грубый разговор - это нарушение законов", - сказал вице-министр.