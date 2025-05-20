Перекроют улицу: в аэропорту Алматы обратились к горожанам с предупреждением

Алматинцев и гостей города предупредили о перекрытии участка дороги близ аэропорта города из-за ремонтных работ, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, с 22:00 часов 20 мая до 06:00 часов 21 мая участок улицы Ахметова от здания №1А до улицы Майлина будет перекрыт, а движение транспорта будет полностью прекращено. Там будут проводиться ремонтные работы.

Заезд и выезд по Ахметова в сторону аэропорта осуществляться не будут, рассказали в аэропорту.

Схема перекрытия: Аэропорт Алматы

Добраться до аэропорта можно двумя путями: через улицу Бухтарминскую или через улицу Майлина, далее - через главный заезд со стороны Майлина.

Пассажиров просят заранее строить маршрут с учётом временных ограничений.

Сегодня также сообщалось, что в Алматы на несколько дней частично ограничат движение по проспекту Абая - на участке от улицы Алатау до Строительной - в связи с ремонтом.

Также в городе с 26 апреля стартовало строительство новой линии BRT по Желтоксан - она соединит участки на Тимирязева и Райымбека батыра.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Алматы начинается строительство линии BRT на проспекте Райымбека. Проект разделен на три участка, работы завершатся до конца этого года.