Учителя остались без белых халатов и очков в области Абай

В области Абай выявили нарушения трудовых прав работников школ - им не выдавали индивидуальные средства защиты, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Абайского района в ходе анализа соблюдения трудового законодательства выявила нарушения прав 125 работников среднеобразовательных школ.

В 11 школах района педагогический и технический персонал не был обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.

"Вопреки установленным нормативам, учителям химии не выдавались белые халаты, учителям информатики - защитные очки для работы с компьютером, лаборантам - перчатки и защитные фартуки. Указанные нарушения ущемляли конституционные права работников на безопасные и гигиеничные условия труда", - отметили в прокуратуре области Абай.

По результатам прокурорской проверки директоров образовательных учреждений привлекли к дисциплинарной ответственности. В настоящее время школами инициированы процедуры закупки необходимых средств индивидуальной защиты.

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