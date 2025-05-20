Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Учителя остались без белых халатов и очков в области Абай

Опубликовано:

Учитель-женщина пишет мелом на доске на заднем плане, на переднем плане стопка книг, на ней лежат очки
Учительница. Иллюстративное фото: pixabay.com

В области Абай выявили нарушения трудовых прав работников школ - им не выдавали индивидуальные средства защиты, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Абайского района в ходе анализа соблюдения трудового законодательства выявила нарушения прав 125 работников среднеобразовательных школ.

В 11 школах района педагогический и технический персонал не был обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.

"Вопреки установленным нормативам, учителям химии не выдавались белые халаты, учителям информатики - защитные очки для работы с компьютером, лаборантам - перчатки и защитные фартуки. Указанные нарушения ущемляли конституционные права работников на безопасные и гигиеничные условия труда", - отметили в прокуратуре области Абай.

По результатам прокурорской проверки директоров образовательных учреждений привлекли к дисциплинарной ответственности. В настоящее время школами инициированы процедуры закупки необходимых средств индивидуальной защиты.

Ранее в Акмолинской области выявили задолженность по заработной плате перед 298 учителями в 9 школах на общую сумму 80 млн тенге. По акту надзора указанную задолженность погасили в полном объеме.

В Астане разразился скандал вокруг известного образовательного центра. Родители школьников отдали за подготовку своих детей к поступлению в лучшие вузы мира сотни тысяч тенге, но центр внезапно закрылся.

В Мангистауской области установили педагогов, устроившихся на работу в школы с поддельными свидетельствами о прохождении профессиональной переподготовки. Семеро учителей получили штрафы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246883-uchitelya-ostalis-bez-belyh-halatov-i-ochkov-v-oblasti-abay/