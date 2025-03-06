Педагоги с поддельными документами работали в школах Мангистау

В Бейнеуском районе Мангистауской области выявили педагогов, устроившихся на работу в школы с поддельными свидетельствами, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, по результатам проведенного анализа выявили фальсификацию свидетельств о прохождении профессиональной переподготовки педагогов.

К примеру, один педагог в марте прошлого года приобрел поддельное свидетельство о прохождении курса переподготовки по специальности "Педагогика-логопедия" и квалификации "Логопед-дефектолог" в университете Алматы.

"Используя этот поддельный документ, он работал в должности педагога-психолога. Аналогичные факты выявлены у шести педагогов, работающих в организациях среднего образования", - отметили в прокуратуре Мангистауской области.

Приговором суда семь педагогов признаны виновными по ч.3 ст.385 УК РК. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа.

Отметим, что по ч.3 ст.385 УК РК использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 160 МРП (629 120 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

В прошлом году Антикор раскрыл схему выдачи поддельных дипломов. Было установлено 1 143 диплома, выдача которых учебными заведениями не подтверждена. Как следствие, наблюдался аномальный двукратный рост количества выпускников в 10 вузах, а в отдельных из них - в 4 раза.