В МЧС обратились к казахстанским родителям из-за тревожной статистики

В МЧС Казахстана выразили обеспокоенность случаями падения детей из окон и обратились к родителям, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство.

Как отметили в МЧС, с наступлением теплого времени года и на летних школьных каникулах ежегодно фиксируется рост подобных происшествий.

В 2025 году в Командный центр стратегического планирования и оперативного управления МЧС поступила информация о 60 несчастных случаях, связанных с падением детей из окон. Пятеро детей погибли на месте, 55 были госпитализированы с травмами.

В 2024 году было зарегистрировано 196 аналогичных происшествий.

"Как правило, в зоне риска - дети в возрасте от 2 до 13 лет, оставшиеся без присмотра взрослых. Часто трагедии происходят, когда дети опираются на москитные сетки, не рассчитанные на нагрузку", - предупреждают спасатели.

По поручению главы МЧС в регионах усилена профилактическая работа. Спасатели проводят целенаправленные рейды, профилактические мероприятия во дворах, на встречах с родителями и в детских учреждениях.

В министерстве также призвали родителей и законных представителей строго соблюдать меры безопасности:

не оставляйте детей без присмотра;

не полагайтесь на москитные сетки - они не удерживают ребенка;

устанавливайте на окна специальные фиксаторы и блокираторы;

убирайте от окон мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник.

Как уберечь ребенка от падения из окна

По информации на официальном сайте МВД, дети тянутся к открытым окнам, не зная о том, насколько это опасно. Важно помнить, что современные окна позволяют малолетним детям самостоятельно открывать их.

Тем не менее уменьшить риск выпадения ребенка из окна или балкона может каждый родитель. Для этого важно следовать правилам безопасности:

не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;

не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;

установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;

не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;

не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;

важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;

тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

"Проявляйте осторожность и будьте бдительны! Помните, что ответственность за безопасность детей в доме, в первую очередь, несут родители", - подчеркнули правоохранители.

Напомним, в прошлом месяце в Павлодаре из окна пятого этажа выпал двухлетний малыш. Его госпитализировали со множественными травмами в тяжелом состоянии.

В начале мая в Актобе из окна пятого этажа выпал трехлетний ребенок. Его также госпитализировали в тяжелом состоянии.

Добавим, что в апреле из-за падения детей из окон к казахстанцам обращались полицейские.