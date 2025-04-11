Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Риск несчастных случаев: казахстанских родителей предупредили в МВД

Опубликовано:

Ребенок открыл окно
Ребенок у окна. Иллюстративное фото: Authentic Images / Getty Images

В стране в 2025 году зарегистрировали 13 случаев падения детей из окон, в связи с чем полиция обратилась к казахстанским родителям, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации портала МВД Polisia.kz, падение детей из окон все еще остается одной из самых частых причин детского травматизма. В полиции отметили, что весной возрастает риск несчастных случаев.

"В стране уже зарегистрировано 13 фактов падения детей из окон, в которых один ребенок погиб, а 12 получили различные травмы. Основной причиной этому является бесконтрольность со стороны родителей, оставление детей без присмотра и открытый доступ к окнам.

Риску падения подвержены малолетние дети в возрасте до 7 лет, то есть когда ребенок еще не в состоянии оценить опасность открытых окон и ненадежных москитных сеток", - сообщил заместитель начальника управления комитета административной полиции МВД Жасулан Жуманалин.

В феврале этого года врачи обратились к родителям с напоминанием о том, как снизить риск падения детей из окон.

  1. Никогда не оставляйте детей одних в комнате с открытым окном или открытой балконной дверью.
  2. Не позволяйте детям находиться на подоконнике.
  3. Проверьте, чтобы рядом с окном не стояла мебель, с помощью которой малыш может забраться на подоконник.
  4. Если есть такая возможность, оборудуйте окна специальными запорными устройствами.

В августе прошлого года в Минздраве выразили серьезную обеспокоенность ситуацией по детскому травматизму в стране, в том числе падениями детей из окон. Специалисты отметили, что страна теряет "здоровых детей".

Также летом прошлого года за короткий промежуток времени поступило 102 сообщения о выпадении детей из окон жилых домов, 7 детей погибли.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234921-risk-neschastnyh-sluchaev-kazahstanskih-roditeley-predupredili-v-mvd/