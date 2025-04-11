Риск несчастных случаев: казахстанских родителей предупредили в МВД

В стране в 2025 году зарегистрировали 13 случаев падения детей из окон, в связи с чем полиция обратилась к казахстанским родителям, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации портала МВД Polisia.kz, падение детей из окон все еще остается одной из самых частых причин детского травматизма. В полиции отметили, что весной возрастает риск несчастных случаев.

"В стране уже зарегистрировано 13 фактов падения детей из окон, в которых один ребенок погиб, а 12 получили различные травмы. Основной причиной этому является бесконтрольность со стороны родителей, оставление детей без присмотра и открытый доступ к окнам.

Риску падения подвержены малолетние дети в возрасте до 7 лет, то есть когда ребенок еще не в состоянии оценить опасность открытых окон и ненадежных москитных сеток", - сообщил заместитель начальника управления комитета административной полиции МВД Жасулан Жуманалин.

В феврале этого года врачи обратились к родителям с напоминанием о том, как снизить риск падения детей из окон.

Никогда не оставляйте детей одних в комнате с открытым окном или открытой балконной дверью. Не позволяйте детям находиться на подоконнике. Проверьте, чтобы рядом с окном не стояла мебель, с помощью которой малыш может забраться на подоконник. Если есть такая возможность, оборудуйте окна специальными запорными устройствами.

В августе прошлого года в Минздраве выразили серьезную обеспокоенность ситуацией по детскому травматизму в стране, в том числе падениями детей из окон. Специалисты отметили, что страна теряет "здоровых детей".

Также летом прошлого года за короткий промежуток времени поступило 102 сообщения о выпадении детей из окон жилых домов, 7 детей погибли.