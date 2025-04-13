Ребенок в гостях выпал из окна пятого этажа в Павлодаре

В Павлодаре в воскресенье, 13 апреля, из окна пятого этажа выпал двухлетний малыш. Об этом сообщила в Instagram региональный уполномоченный по делам ребенка Сауле Шакенева, передает NUR.KZ.

Как пишет Шакенева, малыш был в гостях.

Его госпитализировали со множественными травмами в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации.

"Вне зависимости от того, где находится ребенок, дома или в гостях, ответственность за меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей несут законные представители ребенка. Данная норма прописана в статье 127 КоАП РК", - напомнила Шакенева.

Как уберечь ребенка от падения из окна

По информации на официальном сайте МВД, дети тянутся к открытым окнам, не зная о том, насколько это опасно. Важно помнить, что современные окна позволяют малолетним детям самостоятельно открывать их.

Тем не менее уменьшить риск выпадения ребенка из окна или балкона может каждый родитель. Для этого важно следовать правилам безопасности:

не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;

не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;

установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;

не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;

не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;

важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;

тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

"Проявляйте осторожность и будьте бдительны! Помните, что ответственность за безопасность детей в доме, в первую очередь, несут родители", - подчеркнули правоохранители.