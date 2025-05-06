Трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Актобе

В Актобе ребенок выпал из окна пятого этажа. В результате падения он получил травмы и был госпитализирован в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

По информации пресс-службы Департамента полиции Актюбинской области, несчастный случай произошел 5 мая в одном из многоэтажных жилых домов Актобе. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родители выпавшего из окна ребенка будут привлечены к ответственности.

Департамент полиции напоминает родителям о необходимости соблюдения мер безопасности в целях профилактики падения детей из окон.

"Особое внимание следует уделять установке защитных устройств на окна, недопущению оставления детей без присмотра, а также разъяснению малышам опасности игр вблизи оконных проемов", - предупреждает полиция.

Как уберечь ребенка от падения из окна

На официальном сайте МВД опубликован ряд правил безопасности, которые помогут уменьшить риск выпадения ребенка из окна:

не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;

не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;

установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;

не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;

не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;

важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;

тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

Напомним, ранее в Павлодаре из окна пятого этажа выпал двухлетний малыш. Его госпитализировали со множественными травмами в тяжелом состоянии.

Также мы сообщали о падении ребенка с высоты нескольких метров в игровой зоне в одном из ТРЦ Павлодара. 4-летний мальчик оказался в больнице с травмами.