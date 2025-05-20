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Казахстанец в знак протеста снял с себя всю одежду и взволновал соцсети (видео)

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Осужденный работает голым
Осужденный. Кадр из видео: t.me/egovpress/8812

В Сети обсуждают видео с осужденным казахстанцем, который выполнял работы на участке совершенно голым. Ситуацию прокомментировали в ДУИС по Западно-Казахстанской области, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Egovpress опубликовали видеозапись. На кадрах - мужчина с лопатой в руках, который голым выполняет работу на земельном участке.

"В социальных сетях распространяется видеозапись с сообщением о том, что в учреждении №28 города Уральск осужденного якобы вывели на улицу без одежды для выполнения обязательных работ. Просим КУИС МВД РК прокомментировать данную информацию",- сказано в публикации.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу КУИС МВД РК. По данной ситуации в ведомстве предоставили ответ ДУИС по Западно-Казахстанской области.

"Осужденный, выражая несогласие с обязательными двухчасовыми работами по благоустройству и обслуживанию территории учреждения, в знак протеста снял с себя одежду.

По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты меры", - сказано в сообщении.

В начале мая текущего года в Актау прохожие сняли на видео разгуливающего по городу обнаженного мужчину. В полиции отреагировали на кадры.

Похожий инцидент произошел в Актау в начале прошлого месяца - мужчина в полураздетом виде посреди ночи гулял напротив здания прокуратуры. В полиции тогда сообщали, что на горожанина составили административный протокол.

А до этого в Костанае молодого человека привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка - он пробежался голым по улицам города. Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246718-kazahstanec-v-znak-protesta-snyal-s-sebya-vsyu-odezhdu-i-vzvolnoval-socseti/