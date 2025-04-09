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Полуголый мужчина со спущенными штанами разгуливал возле прокуратуры в Актау

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Пьяный полуголый мужчина в Актау
Мужчина в Актау. Кадр из видео: t.me/ladakz

В Актау мужчина в полураздетом виде посреди ночи гулял по центральной улице напротив здания прокуратуры. Правоохранители прокомментировали инцидент, передает Lada.kz.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен мужчина без верхней одежды и с приспущенными до колен штанами. В таком виде он передвигался в Актау прямо посреди проезжей части, напротив здания областной прокуратуры.

В департаменте полиции региона сообщили, что кадры были сняты 8 апреля. В отношении нарушителя составили протокол по статьям 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и 615 (Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения) КоАП РК.

В общей сложности мужчине может грозить штраф в 7 МРП (27 524 тенге).

Ранее стало известно, что в Кокшетау мужчина разбил окно школы и попытался проникнуть внутрь, изрезав при этом руки, а затем вырвал закрытую дверь и проник в здание. Охранник вызвал группу быстрого реагирования. Задержанного привлекли к ответственности за употребление наркотиков.

В Костанае молодого человека привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка - он пробежался голым по улицам города. Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234363-polugolyy-muzhchina-so-spushchennymi-shtanami-razgulival-vozle-prokuratury-v-aktau/