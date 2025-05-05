Голый мужчина разгуливал перед кафе в Актау (видео)

В Актау прохожие сняли на видео разгуливающего по городу обнаженного мужчину. В полиции отреагировали на кадры, передает издание Lada.kz.

Как пишет издание, обнаженный мужчина разгуливал перед кафе в 11А микрорайоне. Проникнуть в само заведение, по предположению очевидцев, ему помешал охранник. Тем не менее, мужчине удалось забросить на летнюю террасу общепита свою одежду. После непродолжительного диалога герой видео стал одеваться.

Как пояснили корреспонденту издания в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, мужчина имеет проблемы психического характера.

"Гражданин из-за проблем психического характера состоит на учете у медиков. Его уже передали родителям. С их слов, родственник завтра уедет в Кызылорду", - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, похожий инцидент произошел в Актау в начале прошлого месяца - мужчина в полураздетом виде посреди ночи гулял напротив здания прокуратуры. В полиции тогда сообщали, что на горожанина составили административный протокол.

А до этого в Костанае молодого человека привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка - он пробежался голым по улицам города. Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф.