Сильная жара до 41 градуса ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 17 мая. В мегаполисах будет жарко. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Свежая публикация по теме: Сильный дождь и град обещают в Алматы и некоторых регионах Казахстана

Сегодня в Алматы возможен небольшой дождь. Температура днем поднимется до 37 градусов, а ночью опустится до 23 градусов. Скорость ветра составит 7,5 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 33 градусов, ночью температура снизится до 16 градусов. Скорость ветра - 9,3 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается переменная облачность. В дневное время синоптики обещают сильную жару до 41 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 18 градусов. Днем порывы ветра могут достигать скорости 15-20 м/с.