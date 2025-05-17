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Сильная жара до 41 градуса ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

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Человек льет на себя воду в жару
Жара. Иллюстративное фото: AlesVeluscek/Getty Images

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 17 мая. В мегаполисах будет жарко. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

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Сильный дождь и град обещают в Алматы и некоторых регионах Казахстана

Сегодня в Алматы возможен небольшой дождь. Температура днем поднимется до 37 градусов, а ночью опустится до 23 градусов. Скорость ветра составит 7,5 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 33 градусов, ночью температура снизится до 16 градусов. Скорость ветра - 9,3 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается переменная облачность. В дневное время синоптики обещают сильную жару до 41 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 18 градусов. Днем порывы ветра могут достигать скорости 15-20 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2245908-silnaya-zhara-do-41-gradusa-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Колмакова Виктория

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Сильная жара до 41 градуса ожидается в одном из мегаполисов Казахстана