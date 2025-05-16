Сильная жара, грозы и пыльная буря: штормовое предупреждение объявили синоптики на субботу

Штормовое предупреждение объявлено на субботу, 17 мая, в Алматы и ряде регионов Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

17 мая ночью на юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. На юге, востоке области ветер скоростью 15-20 м/с. На западе, юге, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

В Атырау ночью ожидается гроза. Ветер - порывы скоростью 15-18 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области днем 17 мая ожидается гроза, град. На севере, юге области пыльная буря. Утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области ветер скоростью 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 42 градуса. На севере, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в центре области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Таразе днем ветрено: порывы скоростью 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

17 мая днем в области Абай ожидается сильная жара 35-37 градусов. На западе, севере, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Семее днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Усть-Каменогорске днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Ночью 17 мая на северо-востоке Мангистауской области ожидается сильный дождь. На северо-востоке, в центре области гроза. На севере, в центре области ветер скоростью 15-20 м/с. На западе, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

В Актау ожидается высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области днем на юге ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, юге области ожидается гроза, днем по области ожидаются гроза, град. Ночью на западе, юге, днем на западе, юге, востоке области ветер скоростью 15-20 м/с, днем на юге области порывы скоростью 25 м/с.

В Петропавловске 17 мая днем ожидается гроза.

17 мая утром и днем на западе, севере, в центре области Ұлытау ожидается гроза. Днем на севере, юге, в центре области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Жезказгане днем ожидается ветер: порывы скоростью 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области днем ожидается ветер на западе, севере, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Караганде 17 мая днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Западно-Казахстанской области днем ветрено: порывы скоростью 15-20 м/с.

На западе, севере Павлодарской области ожидается гроза, днем град. На западе, севере области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетісу на востоке области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35-39 градусов. На северо-западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Талдыкоргане 17 мая днем ожидается сильная жара 37-39 градусов.

В Кызылординской области ожидаются ночью на севере области гроза, шквал, пыльная буря, днем гроза, шквал, пыльная буря. Днем в центре области град. Ночью на севере области ветер скоростью 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, в центре области скорость ветра 23-28 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде 17 мая днем ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер днем скоростью 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке, в центре Актюбинской области временами ожидаются сильный дождь, гроза, днем град. Ночью на востоке, днем на севере, востоке, юге области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность. На юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Актобе 17 мая днем ожидается ветер с порывами до 15-18 м/с.

На юге, востоке, в центре Костанайской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области - туман. На юге, востоке, в центре области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанае 17 мая днем ожидается ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Астане во второй половине дня ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем - пыльная буря.

На западе, севере Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На западе, севере, юге области ожидается гроза. Днем на юге, востоке области ожидается пыльная буря. На западе, севере, востоке области ветер скоростью 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Кокшетау 17 мая ожидаются днем временами сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

Днем на востоке, в горных районах Алматинской области ожидается ветер - порывы скоростью 18 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 34-39 градусов. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы 17 мая днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

В Конаеве днем ожидается сильная жара 37-39 градусов.

17 мая утром и днем на севере, западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер утром скоростью 15-20 м/с, временами порывы скоростью 23-28 м/с. По области ожидается сильная жара 40-43 градуса, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге и в горных районах высокая пожарная опасность.

В Шымкенте 17 мая утром и днем ожидается ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестане утром и днем ожидается ветер скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 23 м/с. Днем сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.