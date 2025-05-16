Часть объездной дороги перекроют из-за строительства LRT в Астане
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В Астане 17 мая начинаются работы по бетонированию основания линии LRT над проезжей частью объездной дороги Р-10. Планируется ограничение движения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
В Telegram-канале пресс-служба акимата Астаны сообщила, что над проезжей частью объездной дороги на пересечении с проспектом Кабанбай батыра, планируется полное ограничение движения по объездной дороге Р-10, в обоих направлениях, с отводом транспорта в объезд данного участка по правосторонним съездам в направлении аэропорта и улицы Арнасай.
Ограничение движения запланировано на несколько дней:
- с 17 мая 04:00 часов до 18 мая 08:00 часов - для выполнения работ по бетонированию площадки основания линии LRT над проезжей частью, а также проведения сварочных работ;
- 24 мая с 04:00 до 12:00 часов - для установки опалубки и бетонированию парапетов линии LRT;
- 25 мая с 14:00 до 18:00 часов - для выполнения работ по демонтажу опалубки парапета.
Также ведутся работы по покраске опор и эстакадной части линии LRT. Поэтому владельцев автомобилей просят не парковать транспортные средства вблизи участков проведения работ.
Гостей и жителей столицы призывают заранее планировать маршрут передвижения.
Напоминаем, с 15 по 20 мая по проспекту Тауелсиздик в Астане планируются работы по среднему ремонту. Движение автотранспорта будет частично ограничено.
Также с 14 по 25 мая планируется проведение среднего ремонта части дороги по улице Калдаякова. Движение автотранспорта будет частично перекрыто.
Еще в столице ведется средний ремонт проспекта М.Жумабаева, в связи с чем до 19 мая движение на одном из участков будет перекрыто.
И до 22 мая частично ограничат движение автотранспорта по улице Домалак ана. Там начинается средний ремонт дороги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2245734-chast-obezdnoy-dorogi-perekroyut-iz-za-stroitelstva-lrt-v-astane/