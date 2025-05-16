До 39 градусов жары ожидается в мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 16 мая, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают жаркую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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Сегодня в Алматы ожидается солнечная погода без осадков. Температура днем поднимется до 32 градусов, а ночью опустится до 21 градуса. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, но осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до 32 градусов, ночью температура снизится до 22 градусов. Скорость ветра – 10,7 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже будет ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 39 градусов, ночью опустятся до 22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,5 м/с.